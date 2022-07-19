В Нижнем Тагиле будут судить 32-летнего насильника

В Нижнем Тагиле в суд направлено дело 32-летнего тагильчанина, подозреваемого в изнасиловании и избиении соседки по коммуналке. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, 3 июля 20221 года мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии в своей коммунальной квартире в Ленинском районе, изнасиловал свою 40-летнюю соседку. Женщина сопротивлялась, поэтому обвиняемый ударил её руками по голове и другим частям тела. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте.

Следователем СК России по Свердловской области проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Так, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей и обвиняемого, проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.