В Нижнем Тагиле будет тепло и пасмурно до конца недели

По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, в Свердловской области значительно потеплеет к выходным. Уже завтра, 9 апреля, в Екатеринбурге днём воздух прогреется до плюс 15 градусов. В Нижнем Тагиле будет чуть прохладнее — плюс 11 днём и плюс 3 ночью.

10 и 11 апреля в Нижнем Тагиле сохранится переменная облачность без осадков. Днём термометры покажут +14...+15, ночью — 3–6 градусов выше ноля.

В начале следующей рабочей недели переменная облачность и комфортные дневные температуры на уровне плюс 14–15 градусов сохранятся. Ночью возможны небольшие дожди.