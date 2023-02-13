В Нижнем Тагиле бомж замёрз насмерть

В Нижнем Тагиле на территории заброшенной воинской части на Вые было найдено тело 39-летнего мужчины без определённого места жительства. По предварительной информации, погибший скончался от переохлаждения.

Как пояснили в пресс-службе СК по Свердловской области, по данному факту в ведомстве проводится доследственная проверка. При внешнем осмотре тела погибшего признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительно смерть не носит криминального характера, однако окончательные выводы будут сделаны следователями после проведённой судмедэкспертизы и окончания всех проверочных мероприятий, пояснили в ведомстве.

Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт происшествия. Он пояснил, что прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что погибший является местным жителем, а наиболее вероятной причиной гибели является переохлаждение.