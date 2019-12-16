В Нижнем Тагиле более 50 УК и ТСЖ не заключили договоры с новым поставщиком электричества

В Нижнем Тагиле более 50 управляющих компаний и ТСЖ до сих пор не заключили договор с гарантирующим поставщиком электроэнергии АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания» (НТЭСК). Об этом АН «Между строк» рассказал директор компании Сергей Московкин. Всего юридическим лицам в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском округе было направлено 3952 договора. Как пояснили в НТЭСК, в рамках действующего законодательства потребители должны были подписать соглашение до 1 декабря, но 683 юрлица до сих пор этого не сделали.

На 13 декабря задолженность перед НТЭСК у управляющих компаний и ТСЖ составляет 31 млн рублей, а у остальных юрлиц — 17,4 млн рублей.

«Смена гарантирующего поставщика не влияет на цену электроэнергии для юридических лиц, — утверждают в НТЭСК. — Она формируется из текущей стоимости на оптовом рынке, которая постоянно меняется в зависимости от предложения и спроса, двух регулируемых параметров, утверждаемых ежегодно РЭК Свердловской области, и сбытовой надбавки. Размер этой сбытовой надбавки рассчитывается по методике, разработанной Федеральной антимонопольной службой».



Директор НТЭСК Сергей Московкин



Напомним, тагильские предприниматели из-за роста цен на электроэнергию обратились за помощью к депутату Госдумы Алексею Балыбердину. По их словам, плата за электроэнергию для некоторых из них выросла в 2019 году на 20–30%.

Также Сергей Московкин уточнил, что у физических лиц в ноябрьских квитанциях за электроэнергию появится графа «переплата», но только в том случае, если потребители рассчитывались напрямую с предыдущей ресурсоснабжающей организацией.

«Нижнетагильская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Нижнем Тагиле с 1 октября 2019 года. Предыдущий гарантирующий поставщик электроэнергии — АО «Роскоммунэнерго» (в Тагиле работала его «дочка» «Тагилэнергосбыт») — утратил данный статус в 2018 году из-за грубых нарушений законодательства и миллиардного долга. Сейчас эта компания признана банкротом, а на её руководителя заведено уголовное дело. Последние 1,5 года функции временно выполняла «МРСК Урала».