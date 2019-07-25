В Нижнем Тагиле благоустраивать парк советских скульптур будет местная компания «Горсвет-НТ»

Благоустройством парка советских скульптур рядом с музеем изобразительных искусств в Нижнем Тагиле почти за 4,4 млн рублей займётся местная компания ООО «Горсвет-НТ». Она стала единственным участником торгов и соответствует всем необходимым требованиям. Поэтому мэрия заключила контракт именно с ней.

До Дня города, который в этом году будет праздноваться 10 августа, компания-подрядчик должна будет уложить плиты для дальнейшей установки произведений искусства под открытым небом, организовать наружное освещение, а также сделать специальное ограждение вокруг «Парковой скульптуры советского периода».

Строители уже приступили к работам. Они укрепили рельеф будущего парка, оформили подъёмы и облицевали их плиткой, имитирующей красный кирпич. Уже намечены конструктивные элементы площади, где будут размещены восемь скульптур советского периода. Центральное место в парке займёт композиция из двух скульптур — учительницы и ученика. Также в разных частях парка расположатся бюсты Ленина и Сталина, фигура горняка, пионера и пионерки, маленького Володи Ульянова. Чтобы передать настроение и атмосферу того времени, при оформлении территории организаторы экспозиции планируют использовать оригинальные чугунные урны для мусора и осветительные столбы середины ХХ века. Сейчас все элементы будущей экспозиции находятся на реставрации.

Идея создания парка советских скульптур принадлежит Валерию Сурову. На протяжении многих лет он, бывая на приёмке детских загородных лагерей, наблюдал, как на территории многих из них разрушаются скульптуры. Так появилась идея собрать работы вместе и привести в порядок. А потом, как это часто бывает с коллекционерами, появился азарт, стали искать в других городах. Муниципалитеты отдавали старые, полуразрушенные парковые скульптуры Нижнего Тагилу.

Благоустройство территории возле музея искусств ведётся в рамках историко-туристического кластера «Старый город», куда входит целый комплекс музеев и исторических объектов Нижнего Тагила.