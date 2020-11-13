В Нижнем Тагиле банкротят муниципальную «Городскую управляющую компанию», обслуживающую более 50 многоквартирных домов

ООО «Городская управляющая компания», учредителем которой является администрация Нижнего Тагила в лице управления муниципального имущества, может быть признано банкротом. Согласно данным Арбитражного суда Свердловской области, АО «Роскоммунэнерго» и МУП «Нижнетагильские тепловые сети» обратились с иском признать ООО «ГУК» банкротом из-за долга в 10,13 млн рублей. В конце октября 2020 года суд признал требования истцов обоснованными и ввёл в отношении ООО «ГУК» процедуру наблюдения. Сегодня, 13 ноября, ООО «ГУК» подало жалобу на это решение в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Отметим, что ООО «ГУК» было создано 30 декабря 2019 года после ликвидации МУП «ГУК» (дата регистрации — март 2013 года). Руководить новой организацией продолжила Виктория Гусева, возглавлявшая предприятие с июня 2014 года. По данным сервиса «СБИС», Гусева была снята с должности в середине сентября 2020 года. Её преемником стал Сергей Баландин.

Муниципальная «Городская управляющая компания» была создана, чтобы обслуживать дома, от которых отказались другие УК из-за ветхого жилого фонда, с низкой собираемостью коммунальных платежей. В марте 2019 года Счётная палата нашла в деятельности ООО «ГУК» множество нарушений. Реорганизацию МУП в ООО городская дума одобрила в 2016 году. Это позволяет приватизировать имущество предприятия. По такой схеме продали муниципальную «Тагилкнигу» и «Аптеку 91».