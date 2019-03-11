Счётная палата Нижнего Тагила нашла нарушения в работе «Городской управляющей компании»

Счётная палата Нижнего Тагила завершила проверку МУП «Городская управляющая компания» и выявила серию нарушений в распоряжении муниципальным имуществом и ведении бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы, сообщается на официальном сайте городской администрации.

По словам главы ведомства Валерия Платунова, управляющая компания неэффективно использовала переданное ей в хозяйственное ведение имущество — в частности, за ней числились старые нерабочие автомобили под списание или продажу, однако техника простаивает на предприятии. Кроме того, Счётной палатой зафиксировано нарушение требований антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды муниципальной недвижимости: ГУК отказался от конкурсной оценки при определении размера арендной платы.

Также муниципальное предприятие нарушило порядок отражения в бухгалтерской отчётности имущества на 10 млн рублей, переданного ей в хозяйственное ведение, итогов инвентаризации и оформления первичных документов по учёту основных средств.

Счётная палата внесла «Городской управляющей компании» представление об устранении нарушений, итоги проверки также получили мэр Владислав Пинаев и прокуратура Ленинского района, кроме того, их рассмотрят на заседании профильной комиссии городской думы. На устранение нарушений ГУК отводится месяц.