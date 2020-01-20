В Нижнем Тагиле бал журналистов впервые пройдёт в формате интеллектуальной игры

Традиционный бал журналистов, посвящённый Дню российской печати, пройдёт в Нижнем Тагиле в новом формате — в виде интеллектуальной игры наподобие «Что? Где? Когда?». Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе тагильской мэрии. Торжественное мероприятие планируется провести 30 января в ресторане отеля Demidov Plaza. Приглашённых журналистов и руководителей местных СМИ ждёт некий «интеллектуальный бокс», который станет сюрпризом для присутствующих, поэтому организаторы пока не рассказывают о нём подробнее.

В ходе мероприятия будут подведены итоги конкурса «Лучший журналист 2019 года». В этом году жюри определяло победителей при помощи новой балльной системы и тайного голосования. Поэтому фамилии номинантов известны сейчас только членам оргкомитета конкурса. Победители конкурса получат дипломы и денежные премии. Отдельный приз одному из журналистов вручит лично глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он ознакомился с каждым представленным на конкурс материалом и выбрал тот, который понравился ему больше всего. Также отдельный приз за освещение реализации проекта «Безопасные и качественные автодороги» учредили компании «УБТ-сервис» и «Тагилдорстрой». В преддверии 300-летия Нижнего Тагила будет отмечена журналистская работа, посвящённая подготовке города к юбилею.

Напомним, в прошлом году бал журналистов проходил в конференц-зале драматического театра.