В Нижнем Тагиле автолюбители пытаются оспорить штрафы из-за отсутствующего дорожного знака

Автолюбитель из Нижнего Тагила Максим (имя изменено. — Прим. ред.) пытается оспорить два штрафа за превышение скорости, которые он получил в первых числах мая на подъезде к пересечению улиц Красногвардейской, Фестивальной и Садоводов. Нарушение зафиксировала камера «Автодория». Мужчина рассказал АН «Между строк», что «письма счастья» пришли ему из-за того, что камеры перепрограммировали на превышение скорости на участке не более 40 км/ч, а установленный знак не поменяли.

Максим добавил, что временный жёлтый дорожный знак ограничения скорости на 40 км/ч установлен только в районе ТРЦ DEPO, у заправки «Лукойл».

«Камера ловит на 40 км/ч, а знак разрешает движение машин со скоростью не более 60 км/ч. Вчера я очень долго пытался добиться ответа от тагильской ГИБДД, но они меня посылают в Екатеринбург. Сегодня пытался туда дозвониться, звонил с 9 утра до 13 дня, но никто мне не отвечает. Как мне обнулить эти штрафы, я вообще не понимаю, "Госуслуг" у меня нет. И зачем мне их вообще обжаловать, если я не нарушал. Они на автомате прислали, пусть так на автомате и удаляют у всего города. Странно ещё то, что штраф пришёл 10 мая, а фото нарушения загрузилось только 14-го. После чего я и стал обращаться в ГИБДД», — говорит водитель.

В тагильских пабликах в соцсетях можно найти десятки аналогичных жалоб. Водители в комментариях разделились на два лагеря: кто-то поддерживает Максима и сам получал штрафы, а кто-то не согласен с позицией, ссылаясь на то, что временные знаки имеют приоритет над постоянными. Несмотря на это, водители стали массово обжаловать постановления через «Госуслуги».

В полученных ответах за подписью заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции по Свердловской области говорится, что камера действительно должна работать по временному знаку «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», тогда как знак на 60 км/ч должен был быть закрыт, но «средства зачехления сняли неустановленные лица», пишет v-tagile.ru.

«В силу части 4 статьи 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Исходя из положений ст. 26.1, 26.11 КоАП РФ в целях обеспечения законности при рассмотрении дела об административном правонарушении оценка доказательств по делу должна основываться на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. При таких обстоятельствах постановление по делу об административном правонарушении подлежит отмене, а производство по делу об административном правонарушении — прекращению в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием состава административного правонарушения», — говорится в решениях по жалобам тагильчан.



Фото: v-tagile



На момент публикации знак ограничения скорости 60 км/ч демонтировали.