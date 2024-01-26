В Нижнем Тагиле автобусы не смогли перейти на безналичную оплату проезда в установленный срок

В Нижнем Тагиле пассажирские автобусы не смогли перевести оплату проезда на безналичный расчёт. По контракту перевозчики должны были это сделать с 1 января 2024 года.

По словам начальника управления городским хозяйством администрации города Андрея Лебедева, только компания «Техноком» переводит маршруты на оплату по карте, в данный момент уже 9 маршрутов обеспечены специальным оборудованием. Остальные перевозчики не могут перевести автобусы на оплату банковской картой по причине низкого тарифа.

«Предприятия-перевозчики на сегодняшний день сталкиваются с очень большими финансовыми трудностями, потому что тот тариф, который сегодня у нас установлен, не окупает все затраты предприятий, поэтому дополнительная нагрузка в виде приобретения оборудования и заключения соглашения с банками для них накладна», — заявил Андрей Лебедев в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Он отметил также, что новые автобусы, заказанные городом у компании «СИМАЗ», будут полностью оборудованы для оплаты безналичным расчётом.

Напомним, что проблема с городским транспортом существует уже давно. Чтобы её решить, в мэрии решили создать муниципальное предприятие, которое должно забрать убыточные маршруты у перевозчиков. Затраты предполагается компенсировать из бюджета.

Сейчас общественными перевозками в Нижнем Тагиле, согласно заключённым с мэрией контрактам, занимаются ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма “ТАС”».