40 новых автобусов в Нижний Тагил поставит ульяновская компания «СИМАЗ» 

40 новых автобусов на федеральные средства по двум контрактам поставит в Нижний Тагил ООО «СИМАЗ», чья техника уже курсирует по маршрутам города. Компания из Ульяновска стала единственным участником и победителем аукциона и заключит с тагильской мэрией контракты на 51,8 млн и 362 млн рублей, стоимость одного транспортного средства — около 10,4 млн рублей.

Новые автобусы будут низкопольными и должны работать на метане. Каждое транспортное средство должно быть оснащено механической коробкой передач, бортовым видеорегистратором, салонным табло, переносным терминалом для безналичной оплаты проезда, системой вентиляции, местом для инвалидной коляски, а также системой видеонаблюдения в салоне.

Партию автобусов поставят в Нижний Тагил до 21 января 2024 года. До выезда на линию транспорт будут обслуживать на базе МУП «Тагильский трамвай». Возможно, впоследствии машины будут в ведении создаваемого муниципального перевозчика либо будут сданы в аренду частным компаниям. На данный момент 17 автобусов СИМАЗ, закупленных по нацпроекту «Чистый воздух» в 2020 году, находятся в аренде у коммерческих перевозчиков.