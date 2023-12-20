Мэрия Нижнего Тагила ищет водителей для работы на воссозданном муниципальном автотранспортном предприятии

Муниципальному предприятию, которое бы занималось организацией автобусных перевозок в Нижнем Тагиле, всё-таки быть. Оно появится на базе существующего МУП «Тагильский трамвай» и будет развиваться как отдельное подразделение. Информацией об этом с ИА «Все новости» поделился первый вице-мэр города Вячеслав Горячкин.

«Вопрос с площадями решается. Понятно, что какой-то переходный период будет. Сейчас как раз МУП “Тагильский трамвай” определяется с необходимыми площадями и ресурсами для того, чтобы эту деятельность организовать. Возможно, будут взяты в аренду бывшие боксы ПОПАТа (производственное объединение пассажирского автотранспорта. — Прим. ред.)», — приводит слова Горячкина издание.

Чиновник отметил, что руководитель нового направления уже назначен. Кто конкретно им стал, не сообщается. Кроме того, организована работа по поиску и найму персонала. Обещанный доход для рядового водителя — от 76 тысяч рублей в месяц.

В состав нового предприятия могут войти около 70 единиц техники. Более 50 автобусов городские власти закупят до конца 2023 года за счёт кредита на 15 лет под 3%. Ещё 17 автобусов СИМАЗ были закуплены по нацпроекту «Чистый воздух» в 2020 году, они находятся в аренде у коммерческих перевозчиков, и муниципалитет может вернуть их себе.

Напомним, о возрождении муниципальных автобусных перевозок чиновники города говорят давно. Официальный статус эти разговоры получили в августе этого года, когда ради обсуждения всех деталей будущего предприятия была собрана рабочая группа. Возглавил команду специалистов вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, его помощниками стали начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев и его заместитель Михаил Сёмин. Также в состав группы вошли юристы, экономисты, руководители Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области, представители управления муниципального имущества, Службы заказчика городского хозяйства.

Отметим, последние 2,5 года общественными перевозками в Нижнем Тагиле согласно заключённым с мэрией Нижнего Тагила контрактам занимаются ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)».