В Нижнем Тагиле активизировались пожарные-мошенники

Нижнетагильский отдел надзорной деятельности при МЧС предупреждает, что в городе активизировались мошенники, выдающие себя за пожарных и предлагающие купить средства противопожарной защиты. Злоумышленники запугивают штрафными санкциями, если человек не купит у них огнетушители и автономные пожарные извещатели.

«Инспекторы государственного пожарного надзора или сотрудники противопожарной службы, проводя профилактическую работу в жилье, рассказывают о правилах пожарной безопасности, действиях при пожаре, но ничего не продают. Автономные пожарные извещатели по инициативе МЧС устанавливаются абсолютно бесплатно (за счёт средств местного бюджета) многодетным семьям и инвалидам. В Нижнем Тагиле эту работу проводит МБУ “Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил”. На территории Горноуральского городского округа эта работа проводится территориальными администрациями сельских населённых пунктов», — говорят в МЧС.

Если вы решили оборудовать свой дом средствами противопожарной защиты, купите их в специализированных организациях, советуют специалисты.