В Нижнем Тагиле 7-летняя девочка стала жертвой педофила-иностранца, сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Через Telegram девочка вела переписку и предоставляла фото интимного характера мужчине, который представился ей 12-летним Сашей. Мужчина стал шантажировать тагильчанку, после чего она удалила приложение. Неизвестный начал писать ей из других мессенджеров, о случившемся узнал отец девочки и обратился в полицию.

Выяснилось, что номер зарегистрирован в США, а выходил неизвестный на связь из Украины и Румынии.

На данный момент фигурант не установлен, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».