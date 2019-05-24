В Нижнем Тагиле 26 мая перекроют центр города, запретят продажу алкоголя и изменится движение общественного транспорта из-за благотворительного забега «Дай пять!»

В воскресенье, 26 мая, с 07:00 до 15:00 на период проведения благотворительного забега ЕВРАЗа «Дай пять!» будет ограничено автомобильное движение по восьми центральным улицам города. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте Нижнего Тагила, будет закрыто движение по улицам:

— по проспекту Ленина на участке от здания № 1 до улицы Октябрьской революции;

— по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;

— по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— по улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

— по улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— по улице Красноармейской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской;

— по улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.

Трамвайное и автобусное движение будет изменено с 07:00 до окончания мероприятия. Трамвайный маршрут № 15 будет курсировать по маршруту ГГМ — Приречный микрорайон. Маршруты № 8 и № 12 будут курсировать до остановки «Отделение дороги». Маршрут № 3 будет курсировать по маршруту ул. Островского — Тагилстрой. Движение городских пассажирских автобусов будет организовано по улицам: ул. Садовая — пр. Ленина — ул. Октябрьской революции — ул. Карла Маркса — ул. Островского и далее согласно маршрутам. Автобусное движение по маршруту № 17 к/т Современник — проходная НТИИМ будет организовано от железнодорожного вокзала. Перевозка заказными автобусами до ТЦ DEPO будет организована также от железнодорожного вокзала.

В центральной части города в квадрате улиц Октябрьской революции — Горошникова — Огаркова — Карла Маркса будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 8:00 до 15:00.

Напомним, в этом году, как и в прошлом, на старт выйдут 1200 спортсменов: 400 детей и 800 взрослых. Дети пробегут дистанцию бесплатно. Благотворительный регистрационный взнос для взрослых начинается от 100 рублей. Все собранные средства пойдут на приобретение спортивного оборудования для нижнетагильской начальной школы — детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы. ЕВРАЗ удвоит сумму благотворительных взносов.

Впервые в забеге примут участие 50 детей с ограниченными возможностями здоровья. Это воспитанники нижнетагильской начальной школы — детского сада № 105 и качканарской коррекционной школы, которым помогают участники и организаторы благотворительного забега, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

Также в благотворительном забеге примут участие известные люди: вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, депутаты гордумы Алексей Пырин, Гаджи Абдулов, Константин Шведов, Денис Корякин, главврач поликлиники № 4 Жанна Климова.

Взрослые пробегут 5 км, дети — 1 км. Трасса забега по традиции пройдёт через проспекты Ленина и Строителей. Регистрация начнётся в 09:00 на площади перед КДК «Современник». Старт для детей с ограниченными возможностями здоровья будет дан в 11:00, для остальных детей — в 11:30. Взрослые выйдут на старт в 12:00.