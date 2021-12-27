В Нижнем Тагиле 19-летний водитель без прав устроил ДТП 

В Нижнем Тагиле 19-летний водитель ВАЗ-2112 устроил ДТП с ВАЗ-2101. Авария произошла 26 декабря около 05:00 на перекрёстке Вагоностроителей и Чайковского. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, водитель «двенадцатой» нарушил скоростной режим и врезался в «копейку», которая ехала впереди. От удара её развернуло и отбросило в сугроб.

В результате аварии пострадавших нет, но автомобили получили серьёзные механические повреждения, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель ВАЗ-2112 в момент ДТП уже был лишён прав управления автомобилем. По факту аварии проводится проверка.