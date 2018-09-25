В Нижнем Тагиле 15-летний кикбоксер обвиняется в убийстве мужчины 

Сегодня в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила состоялось первое закрытое заседание по делу 15-летнего тагильского спортсмена, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. По словам родных обвиняемого Антона (имя изменено. — Прим. ред.), к уголовному делу привело желание помочь незнакомому мужчине.

Инцидент произошёл в середине октября 2017 года. Как следует из обвинительного заключения (имеется в распоряжении редакции), около восьми часов вечера Антон вместе со своей 17-летней знакомой шёл по улице Кольцова на Руднике имени III Интернационала, когда в районе дома № 26 «услышал из придорожной канавы просьбу о помощи». Подойдя поближе, молодые люди увидели лежащего на земле незнакомого мужчину, который не мог самостоятельно подняться. Антон предложил мужчине свою помощь и после утвердительного ответа вытащил его из канавы на дорогу.

По словам Антона, «спасённый» выглядел неопрятно и от него пахло алкоголем. Мужчина еле стоял на ногах, поэтому подростки решили довести его до людного места, где есть уличное освещение. По дороге мужчина предложил школьнику вместе выпить, но Антон отказался, сославшись на то, что он является спортсменом и ведёт здоровый образ жизни (Антон несколько лет занимался кикбоксингом. — Прим. ред.).

Ответ подростка разозлил мужчину, и он схватил Антона за капюшон куртки и оторвал его. Развернувшись, Антон ударил его рукой по голове, отчего мужчина упал на землю. В ходе непродолжительной борьбы в партере Антон вырвал свой капюшон, а также забрал выпавший из кармана мужчины дешёвый сотовый телефон Samsung, «чтобы проучить» обидчика. После этого молодые люди ушли.

Как позже выяснилось, через две недели мужчина, которым оказался 50-летний местный житель Александр Г., скончался в больнице от обширных травм головы, не приходя в сознание. В отношении Антона было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабёж».

Сегодня в Тагилстроевском райсуде состоялось первое слушание по делу. Как рассказал АН «Между строк» адвокат семьи подсудимого Аркадий Четвертков, ещё живой потерпевший был обнаружен спустя значительное время после конфликта с его подзащитным.

«Между конфликтом и временем обнаружения ещё живого потерпевшего прошло не менее часа. Следствие этот момент не исследовало. Погибший был человеком конфликтным, это подтверждают свидетели, поэтому мы не исключаем, что за это время у него мог возникнуть конфликт ещё с кем-то», — подчёркивает защитник.

По данным полиции, Антон воспитывается в полной благополучной семье, на учёте в ПДН не состоит. Также Антон является призёром Кубка мира — 2013 по кикбоксингу, имеет награды за участие в соревнованиях регионального и федерального уровней.

Сейчас Антон находится под подпиской о невыезде, продолжает посещать школу.