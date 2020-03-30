В Нижнем Тагиле 1000 человек находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса

По состоянию на 30 марта в Нижнем Тагиле под наблюдением медиков из-за пандемии коронавируса находятся порядка 1000 человек. Об этом сегодня на заседании оперштаба в тагильской мэрии заявил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Бармин. При этом, по словам медиков, случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в городе не зарегистрировано.

Все наблюдаемые получили уведомление от Роспотребнадзора о необходимости перейти на режим самоизоляции. Также Юрий Бармин рассказал, что списки граждан, вернувшихся из неблагополучных территорий, пополняются каждый день. Многие не сообщают о своём местонахождении, поэтому розыск вероятных носителей вируса ведётся совместно с полицией.

«Необходимо, чтобы каждый житель почувствовал свою личную ответственность и эту неделю провёл дома. Каждый должен сделать всё возможное, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции на территории города и защитить от заболевания себя и своих близких», — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По поручению главы города будет проведена корректировка расписания общественного транспорта в часы пик. В центральной части города, на улицах Первомайской, Горошникова и проспекте Ленина, с сегодняшнего дня по громкоговорителям горожан предупреждают о необходимости находиться дома в выходные дни в условиях пандемии.

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