В Нижнем Тагиле 1 сентября после капремонта откроется школа № 23

Школа № 23 на Вые откроется после капитального ремонта к новому учебному году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Строители уже завершили все черновые работы и в ближайшее время приступят к чистовой отделке помещений. Подрядчики пришли к разумному решению для первого и второго этажа, где расположены спортивный и актовый залы.

«Чтобы высота зала для занятий физической культурой была приемлемой, пришлось углубить пол на полтора метра и вынуть значительный объём грунта из помещения на первом этаже. Для того чтобы у школьников была возможность проводить праздничные и торжественные мероприятия в помещении, где будет располагаться актовый зал, уже сделали отдельный вход и смонтировали небольшую сцену», — рассказал замгенерального директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Напомним, на ремонт школы было выделено около 244 млн рублей. По словам Владислава Пинаева, который проверил ход работ, не все задумки удастся реализовать. Большой стадион построить не получится, поскольку территория загружена различными сетями, но выход из сложившейся ситуации найден.

«За школой будет обустроена спортивная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе. Впереди предстоит ещё много работы, мы планируем, что к 1 сентября учебное заведение откроет свои двери для учащихся», — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, ранее в здании школы были найдены рельсы эпохи Демидовых. Сейчас артефакты проходят специальную подготовку для экспозиции, которую планируют открыть в обновлённой школе.