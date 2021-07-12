Школу № 23 на Вые капитально отремонтируют за 224 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила выделила на капитальный ремонт школы № 23 им. Ю. И. Батухтина на Вые около 224 млн рублей. Соответствующее постановление о проведении госзакупки на поиск подрядчика опубликовано на официальном сайте города.

В постановлении отмечено, что износ здания образовательного учреждения составляет не менее 70%. После ремонта школа должна быть обеспечена необходимым количеством новых мест и соответствовать современным требованиям к условиям обучения.

Все работы должны быть завершены до 2024 года. В 2021 году на ремонт будет выделено 139,3 млн рублей. Остаток средств — в 2024 году.