Найденные в Нижнем Тагиле демидовские рельсы вызвали споры о подлинности у экспертов

Несколько дней назад пресс-служба мэрии Нижнего Тагила распространила релиз о том, что в школе № 23 имени Ю. И. Батухтина во время капитального ремонта нашли старинные рельсы. В релизе говорилось, что они были произведены в 1896 году для узкоколейной железной дороги демидовского завода. Однако у тагильского краеведа, автора исторических рубрик АН «Между строк» Дмитрия Кужильного возникли сомнения в подлинности находки.

«К поставщикам рельсов для железных дорог в Российской империи правительство предъявляло ряд требований. Так, каждый рельс должен был иметь необходимые клейма. На шейке рельса должны быть выкатаны выпуклыми в 1 миллиметр буквами и знаками вышиной в 1 дюйм клейма завода с обозначением месяца и года прокатки, буквенного обозначения железной дороги. Также должны быть обозначены номера плавки, штампованные в горячем состоянии», — рассказал Дмитрий Кужильный.

По словам краеведа, обнаруженный в кладке рельс выглядит странно: на клейме отсутствует месяц выпуска изделия, а сокращённое указание способа изготовления — СТАЛ (сталь) — присутствует только двумя буквами, а не четырьмя, как предписывалось Министерством путей сообщений. Краеведу кажется странным, что клеймо на рельсе в 2021 году видно так же чётко, как и 125 лет назад.

В то же время, по мнению научного сотрудника Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Татьяны Смирновой, подлинность находки исключать нельзя.

«В нашем музее-заповеднике имеются образцы рельсов, где фигурируют клейма как с указанием месяца и марки металла, так и без указания месяца и марки металла. <...> Есть предположение, что рельсы, которые были использованы при строительстве школы № 23, были привезены с Нижнесалдинской железной дороги, так как в это время как раз открылась узкоколейная дорога Нижний Тагил — Висимо-Уткинск. Вполне вероятно, что это подлинные рельсы, но 100% гарантии нет», — сообщила Татьяна Смирнова.

При этом Татьяна Смирнова отметила, что вдавленная надпись, которая присутствует на найденных рельсах, действительно не характера для того времени. По словам научного сотрудника, клеймо должно быть выпуклым, а не вдавленным. Она добавила, что точно определить подлинность рельсов можно только при тщательном осмотре.