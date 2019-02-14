В Нижнем Новгороде убрали кучу снега, на которой написали фамилию Навального

В Нижнем Новгороде коммунальщики убрали кучу снега после того, как местные жители написали на ней краской фамилию оппозиционера Алексея Навального, пишет местный портал Koza.press.

По словам очевидцев, до этого куча пролежала на дороге по улице Карла Маркса несколько дней, мешая проезду автомобилей. Отчаявшись ждать, когда её наконец уберут, граждане написали на ней «запретную» фамилию, после чего коммунальные службы очистили дорогу от снега.

Из-за снежной зимы во многих российских городах у коммунальных служб были проблемы с уборкой снега. В частности, после обильных осадков, выпавших в конце января — начале февраля в Нижнем Тагиле, на улицах города образовались ледяные накаты и колея.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, с 1 февраля за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети в адрес ответственных служб было вынесено 40 предписаний, четыре должностных лица привлечены к административной ответственности.