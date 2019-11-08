В Нижнем Новгороде избивших горожанина и подбросивших ему наркотики полицейских выпустили из СИЗО

Нижегородский областной суд смягчил меру пресечения двум полицейским, которые обвиняются в превышении полномочий из-за избиения горожанина: по решению судьи они переведены из СИЗО под домашний арест, сообщает «Комитет против пыток».

По данным правозащитников, из СИЗО выпустили оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Нижнему Новгороду Евгения Соколова и Алексея Иванова. Ещё один сотрудник этого отдела Николай Костров, который является третьим фигурантом уголовного дела, также обжаловал своё помещение в СИЗО, однако его апелляция пока не рассмотрена.

В отношении силовиков возбуждено дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), потерпевшим по этому делу проходит житель Нижнего Новгорода Игорь Крайнов. Полицейские задержали его 12 сентября, когда он шёл на работу.

Силовики в гражданской одежде повалили мужчину в здании на пол около лифта, заковали в наручники, после чего стали наносить удары ногами и руками. Этот момент попал на запись камеры видеонаблюдения, о которой полицейские не знали. Избиение Крайнова продолжилось в отделе полиции, говорят правозащитники. Позже во время досмотра у него обнаружили в заднем кармане джинсов пакетик с мефедроном. Крайнов заявил, что наркотик ему подбросили.

14 сентября Крайнова отпустили под подписку о невыезде. В больнице у него зафиксировали ушибы. Юристы обратились в СК в связи с делом Крайнова, приобщив имеющуюся видеозапись задержания мужчины около лифта.