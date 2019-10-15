В Нижнем Новгороде задержали двух полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков (ВИДЕО)

В Нижнем Новгороде задержаны двое оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР. По версии следствия, 12 сентября 2019 года полицейские проводили спецоперацию по задержанию гражданина, заподозренного в незаконном обороте наркотиков. При этом мужчина попытался скрыться в лифте одного из близстоящих зданий, где и был задержан.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на сайт «Комитет против пыток», мужчину, пострадавшего от действий полиции, зовут Игорь Крайнов. Он заявил, что при задержании ему подбросили наркотики. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения, о которой силовики не знали.

В момент задержания оперативники нанесли Крайнову несколько ударов по телу, а затем, по его словам, подкинули в задний карман джинсов наркотики, после чего доставили в отдел полиции, где продолжили избивать и унижать. Позже полученные травмы были зафиксированы в медучреждении.

«Сотрудник, осуществлявший задержание и досмотр Крайнова, сообщил, какой легенды тому надо будет придерживаться: якобы Крайнов увидел на заборе ссылку на телеграм-канал, через неё заказал мефедрон, проехал по полученному адресу, забрал “закладку”, уехал на работу, около которой его задержали полицейские», — говорится в сообщении «Комитета против пыток».

14 сентября Крайнова отпустили под подписку о невыезде. Правозащитники обратились в СК в связи с делом Крайнова, приобщив имеющуюся видеозапись. В ближайшее время оперативникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.