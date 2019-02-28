В Невьянске из-за выписанного фиктивного больничного осудят главу ФАП

В Невьянский городской суд для рассмотрения направлено уголовное дело 67-летней заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в посёлке Вересковом, который относится к Невьянской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина обвиняется по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей») и части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог из корыстной заинтересованности»).

По версии следствия, в январе 2019 года заведующая ФАПом по просьбе обратившегося к ней жителя оформила больничный лист, внеся в него заведомо ложные сведения о наличии у него заболевания. За лист о нетрудоспособности, уверены силовики, женщина получила две тысячи рублей, за это ей грозит до двух лет лишения свободы.