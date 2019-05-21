В МВД пожаловались на снижение уровня жизни сотрудников полиции

Заместитель главы МВД России Аркадий Гостев заявил РИА Новости, что уровень жизни полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012–2017 годах.

По словам Гостева, МВД сталкивается с недостатком финансирования в рамках профильной госпрограммы по борьбе с преступностью, действующей с 2013 года. На неё приходится 70% всех ассигнований ведомству из федерального бюджета.

«В частности, размеры денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел оставались неизменными с 2012 по 2017 год, практически шесть лет», — напомнил Гостев.

Он добавил, что за это время из-за инфляции «произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников». В МВД отмечают, что денежное довольствие силовиков впервые с 2012 года увеличили на 4% с 1 января 2018 года. Следующая индексация запланирована с 1 октября текущего года.

По данным РБК, сотрудники Белого дома и Кремля с начала 2019 года стали получать зарплаты, не урезанные на 10% в связи с антикризисным указом Владимира Путина, который он впервые подписал в 2015 году и в дальнейшем пролонгировал.