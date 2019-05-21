Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты

Сотрудники Кремля и правительства России стали получать зарплату в полном объёме, без урезания на 10%, со ссылкой на источники пишет РБК.

Зарплаты сотрудников стали урезать с 1 мая 2015 года соответствующим указом президента Владимира Путина. Решение глава государства принял в связи с трудностями, которые возникли в бюджете страны из-за падения цен на нефть и западных санкций. Ежегодно норма о сокращении продлевалась, однако в 2019 году данный указ не вышел. В этом году чиновники уже получили зарплату «докризисного» уровня.

В 2018 году бюджет страны впервые за семь лет был сведён с профицитом в 2,1 млн рублей. В этом году Минфин предлагает понизить уровень профицита бюджета до 1,8 млн рублей, уточняет агентство Nation News.