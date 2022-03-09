В музее искусств Нижнего Тагила пройдёт творческая встреча с известным художником Рефатом Мамутовым

В это воскресенье, 13 марта, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств в 14:00 пройдёт встреча с тагильским художником Рефатом Мамутовым (16+). Пообщаться и задать интересующие вопросы преподавателю худграфа НТГСПИ, воспитавшему несколько поколений тагильских художников, все желающие смогут на выставке «Ракурс любви» (16+).

В экспозиции, которая сейчас открыта в музее, представлены две графические серии художника — «Леда» и «Похищение Европы». На встрече Рефат Мамутов расскажет об этих работах, в целом о своём творчестве и художественных техниках, к которым он обращается.

Рефат Мамутов работает в области живописи и оригинальной графики. В основе его работ преимущественно беспредметные и абстрактно-символические композиции. Последние десять лет автор успешно занимается художественной фотографией.

Рефат Мамутов является членом Союза художников России и международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Его живописные, графические и фотоработы выставлялись на международных конкурсах и были отмечены высокими наградами.

Интересующие вопросы можно заранее написать в группу музея.