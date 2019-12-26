В Мурманской области контрактник погиб во время учений

В Кандалакшском районе Мурманской области во время учений погиб военнослужащий-контрактник, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Контрактник, который служил в одной из воинских частей флота, погиб 24 декабря. В ходе учений он получил огнестрельное ранение. По предварительным данным, причиной стало нарушение требований безопасности при обращении с оружием. «Мурманский вестник» сообщает, что 34-летний контрактник разбирал пулемётную установку. В этот момент сработал спуск. Военный скончался в медучреждении, медики не смогли его спасти.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что комиссия флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку. Военное следственное управление СКР по Северному флоту возбудило уголовное дело.