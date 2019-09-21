В Москве жители ещё одного дома требуют выселить онкобольных детей из съёмной квартиры

В Москве разгорелся очередной скандал с травлей детей с онкологическими заболеваниями. Жители одного из домов столицы, в котором благотворительный фонд «Спаси жизнь» арендует квартиры для онкобольных детей, требуют выселения подопечных организации.

«Опять недовольные соседи грозят выселением нашим детям, жителям “Доброго Дома”. Вот почему так: в других домах весь подъезд, узнав, что по соседству поселились онкобольные дети, хочет помогать, люди предлагают продукты, игрушки, вещи... А здесь — просто житья не дают нашим подопечным! То начинают дотошно расспрашивать, какие у них сопутствующие заболевания, то приведут представителя управляющей компании, который (непонятно, на каком основании) требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов! Требуют документы, московскую прописку, грозят участковым!» — написала на своей странице в Facebook руководитель фонда Юлия Ромейко.

Также она пояснила, что недовольные соседи живут «через этаж по диагонали» от съёмной квартиры, поэтому женщина не понимает, каким образом подопечные фонда могут мешать соседям громкими звуками, на которые в числе прочего поступают жалобы.

«Что на уме и на сердце у этих странных людей, которые требуют выгнать из их подъезда тяжелобольных детей, — Бог ведает, и Он им судья. Я в очередной раз убеждаюсь, насколько остро стоит проблема проживания в столице во время лечения детей! Насколько бесправны и не защищены мамы и папы, которым и так судьба послала жесточайшее из возможных испытаний», — цитирует Znak.com Ромейко.

Напомним, в прошлом году в столице уже происходили аналогичные случаи: в декабре прошлого года жильцы одного из домов в Черёмушкинском районе Москвы решили, что рак заразен, и тоже требовали выселить из квартиры семью с больными детьми. В петиции говорилось о том, что рак — инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Чуть позже в доме на Каширском шоссе, где временно проживала семья с больными раком детьми, консьерж запретила арендаторам пользоваться лифтом и постоянно писала жалобы из-за страха заразиться.

Проект «Добрый Дом» — это программа фонда «Спаси жизнь», согласно которой родителям с детьми, приезжающим из регионов на лечение, предоставляется жильё в непосредственной близости от онкоцентров.