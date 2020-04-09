В Москве заражённым коронавирусом начали переливать плазму крови выздоровевших пациентов

В Москве в институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания плазмы крови больным коронавирусом от доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

В сообщении ведомства отмечается, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По словам врача-трансфузиолога Андрея Буланова, организм справившегося с болезнью пациента вырабатывает антитела, «что и позволяет ему победить инфекцию».

«Но нередко этот процесс в случае конкретного возбудителя имеет свои особенности. Вмешательство в него требует осторожности. Важно оценить, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором. Самое главное — установить, на каком этапе болезни, в какой дозе и в каком сочетании с другими средствами реконвалесцентая плазма даст наибольший эффект», — отмечает Буланов.

Чтобы выздоровевший пациент смог стать донором крови или её компонента в виде плазмы, он должен сдать анализы на отсутствие у него ВИЧ, гепатитов В и С, гемограммы, а также на наличие антител в SARS-CoV-2. После этого донор в течение 40 минут проходит лёгкую и безболезненную процедуру плазмафереза — выздоровевшего пациента подключают к специальному аппарату, который забирает кровь, выделяет из неё плазму, а затем возвращает кровь владельцу. Один донор сможет предоставить плазму для одного-трёх больных.

Ранее в Москве клинический штаб по борьбе с коронавирусом принял решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии — медики объяснили решение тем, что «подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом»

Всего на сегодня в России зарегистрирован 10131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».