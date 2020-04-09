В Москве планируют объединить стационары для больных коронавирусом и пневмонией

В Москве был создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главврачи коронавирусных стационаров, сообщает оперативный штаб.

Одним из первых предложений медиков стало включение больниц для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему.

«Участники клинического комитета выступили с первой инициативой — отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчётливо заметна в последние несколько дней», — сообщает оперативный штаб.

«Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование даёт ложноотрицательные результаты, и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», — заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Медики пришли к выводу, что необходимо менять маршрутизацию пациентов.

«Если при эвакуации в стационар у пациента ещё нет результатов теста, но при обследовании в приёмном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией», — сообщили в штабе.

Указ об изменении принципов маршрутизации уже подписан главой департамента здравоохранения столицы Алексеем Хрипуном.

В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что уровень заболеваемости пневмонией во всех субъектах Росси не превышает многолетние показатели.