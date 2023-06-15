В Москве задержали возможного организатора протестов на «ВСМПО-Ависма» и митингов против строительства кремниевого завода «Силарус» в «Титановой долине»

В Москве задержан активист и организатор забастовок на «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде Руслан Шаймарданов. Мужчина призывал горожан выступать против строительства кремниевого завода «Силарус» в «Титановой долине», об этом пишет URA.RU.

«Активист был задержан в Москве за участие в митинге в день рождения осуждённого Алексея Навального* 4 июня на Пушкинской площади», — сообщил собеседник агентства.

За участие в незаконном митинге Руслан Шаймарданов был оштрафован на 20 тысяч рублей, за неповиновение сотруднику полиции его арестовали на 29 суток.

Ранее Шаймарданов проявлял большую активность в закрытом чате, в котором призывал салдинцев выйти на улицы города против строительства завода по производству технического кремния. Также, по данным СМИ, мужчина призывал выйти на забастовку за повышение зарплат на главном градообразующем предприятии «ВСМПО-Ависма», чтобы вступить в конкуренцию за кадры с будущим заводом.

Напомним, что строительство завода по производству технического кремния лоббирует ООО «Силарус» — структура АО ГК «Титан», принадлежащего экс-депутату Госдумы от «Единой России» омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому. Ранее «Титан» пытался построить этот завод в Омске, Новоуральске и Златоусте, но везде наталкивался на массовые протесты местных жителей.

Жители города сразу высказывали опасения о влиянии ещё одного производства на экологию, но не нашли поддержки властей. Так, в ноябре 2022 года состоялся стихийный несогласованный митинг против строительства кремниевого завода на территории ОСЗ «Титановая долина». Были задержаны четыре человека.

После этого была проведена общественная экспертиза, в которой указано, что по результатам исследования масштаб и характер воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации завода соответствуют заявленным показателям. Экспертизу проводил Российский экспертный фонд «ТЕХЭКО».

* Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов.