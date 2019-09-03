В Москве задержали свердловского пенсионера, который во время одиночного пикета стучал каской по двери резиденции Путина (ВИДЕО)

Пенсионера из Сухого Лога Сергея Рябцева задержали в Александровском саду Москвы, у здания администрации президента. Мужчина вышел к резиденции главы государства на одиночный пикет. Периодически он начинал стучать пожарной каской в ворота администрации.

Как пишет Znak.com, Рябцев уже не в первый раз выступает против деятельности предприятия «Форэс» и владеющего им бизнесмена Сергея Шмотьева.

На опубликованном на YouTube видео видно, как пенсионер сначала бьёт строительной каской в железные двери, а затем заявляет, что ему «отказано в приеме».

«Я хотел видеть президента Путина. Куда пойти — не знаю, где он живет? Я приехал с Урала, больной старый человек. Прошу достойной окружающей среды», — обращается Рябцев к стоявшим вокруг него людям.

После этого к нему подошел мужчина в костюме и очках, показал корочку, далее видеозапись прервалась.

По словам сторонников Рябцева, его «куда-то увели, сейчас никто не знает, где он находится».

Ранее Сергей Рябцев выходил с пикетом к резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и угрожал повеситься на дорожном знаке. Мужчина объяснял, что по решению суда должен платить «Форэс» по 100 рублей в день, но таких денег у него нет, поэтому «терять ему нечего».

Как пояснил заместитель исполнительного директора «Форэс» по связям с общественностью Андрей Расторгуев, в марте прошлого года Рябцев опубликовал видеоролик, в котором опорочил деловую репутацию компании.