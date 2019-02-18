В Москве задержали школьника, на спор ударившего полицейского на Манежной площади

В Москве задержали школьника, который на спор ударил офицера МВД на Манежной площади и попытался скрыться, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Инцидент произошёл в выходные. Командир роты второго оперативного полка ГУ МВД, дежуривший на Манежной площади, «почувствовал сильный удар в область спины». Он обернулся и «увидел своего обидчика», тот попытался скрыться, но был задержан коллегами полицейского.

По подозрению в причастности к произошедшему задержаны ещё двое молодых людей — все они, утверждает собеседник, учатся в школе № 629 на Варшавском шоссе. По его словам, одиннадцатиклассник проиграл друзьям спор и «сделал всё согласно договорённости с другими подростками».

В отношении родителей школьников составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следственный комитет проводит проверку по факту применения насилия к полицейскому.