В Москве задержали оппозиционера Марка Гальперина

Оппозиционный активист Марк Гальперин задержан. Об этом он сам написал в своём Facebook. С чем связано задержание, неизвестно. Сам оппозиционер не отвечает на звонки, пишет «Дождь», последняя запись в Facebook активиста звучит коротко: «Я в автозаке».

«Неизвестные люди пытаются зайти ко мне домой. Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока ещё робко, но стараются открыть замок», — написал ранее активист.

Адвокат Гальперина Ксения Костромина рассказала ТАСС, что в квартире оппозиционера проходит обыск.

«В настоящее время в квартире Гальперина проходит обыск, в ближайшее время он будет допрошен, но пока мы не знаем, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе», — сообщила адвокат.

Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикета.

Напомним, по той же статье ранее был осуждён оппозиционер Ильдар Дадин, отбывающий наказание в колонии.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: svoboda.org