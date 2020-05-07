В Москве вводят обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте, объявил в эфире «России 24» мэр Москвы Сергея Собянин.

По его словам, реальное число заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около 300 тысяч человек. Скрининговые исследования показали, что заражённых коронавирусом около 2–2,5% от всех жителей Москвы.

«Наша задача — максимально выявить этих людей. Для чего? Для того чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали других, своих соседей или коллег по работе. Если необходимо, выписать им лечение амбулаторное, чтобы не доводить их до тяжёлого состояния», — сказал Собянин.

Согласно официальным данным федерального штаба по противодействию коронавирусу на 7 мая, в России выявлено более 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них более 92 тысяч — в Москве. От болезни умерли 1625 человек, в том числе 905 — в столице.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».