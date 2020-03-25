В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве 25 марта скончались два пенсионера с с подтверждённым коронавирусом COVID-19.

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».