В Москве у главы УИК в Северном Тушино во время голосования обнаружили коронавирус

Председатель участковой избирательной комиссии № 2985 в Москве Ольга Ворохобко заболела коронавирусной инфекцией, со ссылкой на члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) района Северное Тушино Егора Шатова сообщает «Дождь».

По словам Шатова, члены избиркомов сдавали тесты на COVID-19 в минувшие выходные, 27 и 28 июня, хотя голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Ольга Ворохобко узнала о положительном тесте на коронавирус в середине дня 1 июля, после этого она изолировалась.

Член ТИК отметил, что после случившегося УИК-2985 не стали закрывать, несмотря на контакты главы участка с избирателями и коллегами. После того, как голосование завершилось, все комиссии в Северном Тушино, по словам Шатова, ушли на карантин. Сам Шатов, контактировавший с заболевшей, также находится на изоляции.

Голосование по внесению поправок к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. В основной закон страны было предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

По итогам обработки 100% бюллетеней за принятие поправок к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле назвали эти результаты «триумфальными» для действующего президента, инициировавшего конституционную реформу.