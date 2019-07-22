В Москве суд оштрафовал участника митинга за свободные выборы, которому силовики сломали руку при задержании

Участник митинга за свободные выборы Алексей Кутенков 22 июля был оштрафован Мещанским судом Москвы на 1000 рублей. При задержании правоохранители сломали мужчине руку.

Как пишет «МБХ медиа», Кутенкова признали виновным в неповиновении сотруднику полиции. Во время заседания судья опирался исключительно на рапорты полицейских, заявив, что этих доказательств достаточно для вынесения наказания. Ходатайство адвоката о приобщении к материалам дела видеозаписи задержания и показаний свидетелей было отклонено.

Кутенков был задержан после окончания митинга на проспекте Сахарова. Сначала его доставили в отдел полиции, а затем в травмпункт на машине скорой помощи. Медики зарегистрировали у молодого человека закрытый перелом руки.

Напомним, 20 июля на проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный с городскими властями митинг за допуск кандидатов от оппозиции к участию в выборах в Мосгордуму. По данным «Белого счётчика», мероприятие посетило 22,5 тысячи человек.