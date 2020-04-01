В Москве скончались ещё пять пациентов с коронавирусной инфекцией

В Москве вечером 31 марта умерли пять пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что умершим было от 61 до 74 лет, четверо из них находились на искусственной вентиляции лёгких.

С учётом новых данных общее число официально подтверждённых летальных исходов от коронавируса достигло 23, из них в Москве умерли 16 человек. Всего в России заразились 2337 человек, выздоровел 121 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».