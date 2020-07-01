В Москве СК начал проверку полицейских, задержавших пьяного прокурора

Генеральный прокурор России Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игоря Мыльникова после того, как он устроил пьяный дебош в ОМВД «Филёвский парк» и напал на полицейского, пишет «Коммерсантъ».

Видео инцидента опубликовали телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал «112». По одной из версий, Мыльникова доставили в отдел полиции из-за того, что он в неадекватном состоянии попытался проникнуть на территорию элитного дома, подведомственного ОМВД, по другой — за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

По данным «Коммерсанта», Мыльников был пьян и мог ошибиться адресом, возвращаясь к себе домой, поскольку живёт неподалёку. Прокурор сначала не говорил о своём статусе, а когда его решили поместить в камеру, предложил себя «загуглить», затем Мыльников напал на полицейского, который попросил его снять ремень. На видео задержанный ударил рукой и ногой сотрудника органов внутренних дел. После разбирательства Мыльникова забрали сотрудники прокуратуры.

Следственный комитет начал проверку в отношении полицейских, так как «не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта», если это не предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления. Сообщается при этом, что у Мыльникова при себе не было служебного удостоверения.