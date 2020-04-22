В Москве прошла массовая акция коммунистов у Мавзолея Ленина

Представители КПРФ и других левых организаций, несмотря на введённые в столице ограничительные меры из-за коронавируса, 22 апреля провели на Красной площади в Москве массовую акцию в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, пишет Znak.com.

На Красной площади присутствовали члены КПРФ, а также представители «Левого Фронта», Союза советских офицеров, движения «Дети войны» и других организаций. Участники акции возложили цветы к Мавзолею Ленина. Как сообщается на сайте «Левого фронта», полиция пропустила к мавзолею не всех активистов, ссылаясь на режим самоизоляции. В то же время о задержаниях не сообщается.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил «МБХ медиа», что акция была согласована с мэрией и администрацией Кремля.

«Условия, обеспечивающие минимальные контакты людей, мы обеспечили. В этот день, я считаю, вообще невозможно не прийти и не поклониться Ленину на 150-летие. В этот день по всей стране ко всем памятным местам возлагали цветы», — сказал он.

На опубликованных в Twitter координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым фото заметно, что многие участники были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если они устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Ленина. Он подчеркнул, что все без исключения граждане должны оставаться в самоизоляции.

В России на сегодня подтверждено 57 999 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 5236.

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