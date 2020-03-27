В Москве прооперировали двухмесячную девочку из Нижнего Тагила, в теле которой врачи оставили обломок иглы

26 марта в Москве врачи Филатовской больницы извлекли обломок катетера из организма новорождённой жительницы Нижнего Тагила. Как рассказал TagilCity.ru отец девочки, операция прошла успешно. По словам мужчины, процедура длилась полтора часа, сейчас ребёнок находится на реабилитации.

Напомним, девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. По словам дедушки малышки, выписка должна была состояться 22 января, но в тот день медики сообщили, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге врачи отказались оперировать ребёнка, так как она недостаточно окрепла. 10 февраля её вместе с мамой выписали из Областной клинической больницы Екатеринбурга. Специалисты Филатовской больницы в Москве изучили медицинские документы Дианы, сделали вывод, что операцию важно сделать как можно быстрее, и предложили маленькой пациентке госпитализацию.