В Москве проходят пикеты в поддержку осуждённых по делу «Сети»

Вечером 14 февраля в Москве у здания ФСБ на Лубянке проходит серия одиночных пикетов в поддержку осуждённых по делу «Сети» (организация запрещена в России), которых приговорили к срокам до 18 лет лишения свободы.

Как пишет «МБХ медиа», на Лубянку пришли не менее 400 человек. Телеканал «Дождь» сообщает, что в очереди на пикеты стоит 231 человек.

По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали на акции двух членов прокремлёвского движения SERB, которые порвали плакат пикетчику. Также задержан активист Виктор Немытов.

Напомним, семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Всего по уголовному делу, возбуждённому в октябре 2017 года, проходят 11 человек: Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты, многих задержанных объединяет и увлечение страйкболом. В ФСБ утверждают, что все арестованные состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» и поднять вооружённый мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. При этом все фигуранты заявляли, что дали признательные показания под пытками, однако их жалобы не были рассмотрены.