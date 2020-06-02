В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против полицейского насилия

В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов против полицейского насилия, которые проходят у здания ГУ МВД на Петровке. Акцию устроили после того, как 31 мая в Екатеринбурге сотрудники СОБРа Росгвардии застрелили 27-летнего Владимира Таушанкова, подозреваемого в краже четырёх рулонов обоев.

По данным «МБХ медиа» и «Новой газеты», задержаны не менее 22 человек. Среди них также есть те, кто вышел на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.

Напомним, 31 мая сотрудники СОБР Росгвардии при штурме квартиры на улице Рассветной, 8/1, застрелили 27-летнего жителя Екатеринбурга, который, предположительно, украл в магазине четыре рулона обоев.

По словам нашего источника, полиция дежурила у дверей квартиры, где жил Таушанков. В 22:30 к подозреваемому приехал его отец, мужчина вышел его встретить, полицейские попытались его задержать, но мужчина брызнул из газового баллончика в лицо оперуполномоченному. Отец прошёл в квартиру к сыну, сначала он общался с полицейскими через дверь, но после перестал. К квартире вызвали сотрудников СОБР Росгвардии, которые в 23:55 начали штурм.

Источник утверждал, что во время штурма силовики взломали дверь в квартиру и применили огнестрельное оружие, так как Таушанков открыл по ним огонь из «предмета, похожего на автомат». Мужчина был убит. В подъезде полиция изъяла четыре гильзы от АКМ, три гильзы от ПМ, а в квартире мужчины нашла два ножа, арбалет, газовый баллончик и «предмет, похожий на автомат импортного производства».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что при входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вёл себя агрессивно. В результате, в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, было принято решение на открытие огня. Он также добавил, что Таушанков ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. При этом родители убитого эту информацию опровергают.

Следственное управление СК по Свердловской области объявило о начале проверки действий СОБРа. Следователи опрашивают сотрудников Росгвардии и полиции, принимавших участие в задержании подозреваемого, а также жильцов подъезда в доме, где произошёл данный инцидент. Кроме того, изучаются должностные инструкции силового ведомства, а для определения точной причины смерти погибшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.