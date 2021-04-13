В Москве началась вакцинация горожан от коронавируса на дому

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о старте «домашней» прививочной кампании — теперь москвичи смогут привиться от коронавируса на дому, пишут «Известия».

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому», — сказала она.

В первую очередь такая вакцинация предусмотрена для граждан, получающих социальное обслуживание на дому и испытывающих трудности в самостоятельном передвижении. По словам Раковой, на данный момент таких граждан в городе порядка 120 тысяч. Заммэра также уточнила, что для вакцинации горожан на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах города. В них входят квалифицированные врачи и медсёстры из городских поликлиник московского депздрава. Каждая такая бригада оснащена специальным фармацевтическим термоконтейнером, поддерживающим температуру внутри не выше минус 18 градусов, а также средствами индивидуальной защиты.

Ракова отметила, что специально подавать заявку на вакцинацию от коронавируса на дому не требуется.

«Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения», — добавила она.

Масштабная вакцинация москвичей от инфекции началась в декабре 2020 года, а с середины января 2021 года — по всей России. Сделать прививку бесплатно могут все желающие. Как неоднократно отмечали эксперты, вакцинация позволит защититься от коронавируса и выработать иммунную прослойку, необходимую для победы над инфекцией и снятия ограничений, введённых на фоне пандемии. В то же время изначально многие эксперты сомневались в безопасности и эффективности вакцины, отмечая незаконченность её клинических испытаний.