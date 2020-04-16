В Москве магазины с начала недели оштрафовали на 21 миллион рублей за нарушение дистанции

С 13 апреля власти Москвы составили более 250 административных протоколов в отношении магазинов, которые нарушили требование соблюдать дистанцию в 1,5 метра между сотрудниками и посетителями, сообщил в эфире «Эха Москвы» глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он уточнил, что суды продолжают рассматривать протоколы в отношении магазинов-нарушителей, общая сумма штрафов уже превысила 21 миллион рублей. По его мнению, «штрафов не так много», а нарушения возникают из-за наплыва покупателей, несмотря на то, что магазины стараются максимально соблюдать правила дистанцирования, уведомляют о них клиентов и нанесли соответствующую разметку в помещениях.

Ранее сервис «Яндекс.Карты» начал показывать размер очередей в магазинах, чтобы людям было легче соблюдать положенную дистанцию в 1,5 метра.

Нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях эпидемии наказывается по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ — в соответствии с ней юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

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