В Москве 12 июня пройдёт несогласованный марш за свободу Ивана Голунова

Российские журналисты и активисты собираются провести 12 июня в Москве марш в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы марша требуют прекратить уголовное преследование Голунова, а также «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело». Акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове.

«Мы надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний», — заявляют организаторы акции.

Участники марша планируют встретиться в 12 часов дня у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Марш закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня, 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (статья 30, статья 228.1 УК). Полицейские утверждали, что нашли при Голунове и в его квартире свёртки с наркотиками — мефедроном и кокаином. Журналист настаивает, что их ему подбросили. По его словам, силовики его избили и не давали связаться с близкими. Врачи говорили, что обнаружили у Голунова гематому на спине, множественные ссадины грудной клетки, ушибы рёбер. Также сообщалось о подозрениях на сотрясение головного мозга.

Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.