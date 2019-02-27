В московской школе произошла массовая драка третьеклассников, пострадали трое

В московской школе № 67 произошла массовая драка третьеклассников, со ссылкой на источники пишут РБК и ТАСС. Конфликт произошёл 26 февраля, причины драки неизвестны.

По данным РБК, в результате конфликта три девочки 2009 и 2010 годов рождения были доставлены в больницу имени Сперанского, у них диагностировали закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Родители одной из пострадавших отказались от госпитализации.

В пресс-службе московского МВД и в школе подтвердили информацию о драке, однако отказались уточнить подробности.

«Да, это было у нас. Мы сначала разберёмся у себя, потом опубликуем пресс-релиз. По телефону я ничего пояснять не буду», — сказал директор школы № 67 Андрей Козлов.

В полиции сообщили, что проводят доследственную проверку. В больнице комментировать происшествие отказались.